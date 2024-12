“C’è ancora Natale, presentato il calendario degli eventi natalizi a Campobasso

Nella sala consiliare di Palazzo San Giorgio, sono stati presentati gli eventi per le prossime festività natalizie. Mercatini, degustazioni, eventi per i più piccoli, musica ed esposizioni per vivere e riscoprire la città nel periodo più bello dell’anno. “C’è ancora Natale” è il titolo del cartellone, suggerito e deciso in Commissione dopo aver valutato le idee più belle e fattibili. Un titolo evocativo, che riflette l’impegno dell’amministrazione comunale di offrire alla città un momento di festa nonostante le difficoltà del momento.



«Un cartellone ricco e impegnativo, come sempre frutto di un lavoro di squadra,» ha dichiarato l’assessore al Commercio, Giose Trivisonno,

aprendo la conferenza stampa.



«Abbiamo voluto offrire una città illuminata per una città che è comunità, non una spesa dunque, ma un investimento per i cittadini che ne godranno appieno e per un ritorno economico alle attività commerciali,» ha aggiunto la sindaca Marialuisa Forte. In un periodo in cui il mondo è segnato da conflitti, l’allestimento del presepe in Piazza Municipio, curato dai dipendenti comunali e dedicato al tema della pace, rappresenta un simbolo di speranza e unità.

La sindaca ha espresso gratitudine ai dipendenti comunali per il loro impegno. Da parte sua ha rinnovato lo sforzo, che si traduce in una decisa interlocuzione con Molise Acque e Grim, a risolvere il problema dell’acqua per queste feste, venendo incontro alle esigenze delle famiglie e dei gestori delle attività.



Ma il Natale sarà a misura di bambini soprattutto. Una prima fila la occupano quest’anno i più piccoli, «un pilastro di questo cartellone», come ha spiegato la presidente della Commissione Cultura, Giovanna Viola. Per loro in programma ci sono tanti eventi in Piazza Prefettura dove è stata allestita la pista di pattinaggio che aprirà domani, 8 dicembre. Per i buongustai ma anche per chi è alla ricerca del regalo da mettere sotto l’albero, a Piazza Prefettura è stato appena inaugurato il Mercatino di Natale, mentre in Piazza della Vittoria dal 12 dicembre all’8 gennaio sarà presente la Realtà Virtuale e Laser Game. Il calendario prevede anche due importanti eventi: il coro gospel, con 40 elementi, e i Neri per Caso il 23 dicembre al Teatro Savoia. Questi eventi dimostrano l’attenzione dell’amministrazione alla

diversificazione dell’offerta culturale, garantendo momenti di intrattenimento per tutti i gusti. Il cartellone include inoltre spazi dedicati al prossimo Giubileo, portando la musica nelle chiese.



In Piazza Pepe, nelle casette, oltre ai prodotti tipici locali, «sarà presente anche un assaggio delle realtà sociali della città, un esperimento partito in questi giorni: un presidio di laboratorio sociale di tutte le realtà associative che abbiamo in città,» ha spiegato l’assessore alle Politiche Sociali, Bibiana Chierchia. Questo rappresenta un’opportunità per conoscere e valorizzare il lavoro delle associazioni locali, promuovendo la coesione sociale.



Un cartellone che «è un dono che facciamo alla città nonostante i disagi e le avversità, i problemi dei trasporti e della sanità, per creare spazi di gioia per la comunità e rinsaldare il vincolo solidaristico che è alla base di una comunità,» ha conclude l’assessore alla Cultura, Adele Fraracci. Alla conferenza ha partecipato Francesco Pio Emanuele, responsabile delle politiche giovanili di Noi Moderati e delegato dal consigliere regionale alla Cultura, Cofelice.