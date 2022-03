Casa Riposo di Bojano, Boccardo: stop ai licenziamenti

Stop ai licenziamenti !!!Dopo l’azione sindacale contro i licenziamenti, in queste ore il CDA della Casa famiglia di Boiano, guidato dal suo Presidente DON Franco d’Onofrio, insieme al vescovo Bregantini che aveva assunto con noi l’impegno di tutelare i lavoratori, fa marcia indietro, decidendo di bloccare la procedura di licenziamento avviata alcuni giorni fa. Ovviamente apprezziamo questa necessaria e saggia scelta di preservare i posti di lavoro nella struttura.La UIL con la UILTUCS ha agito con determinazione, sempre al fianco dei lavoratori e ora attendiamo gli atti consequenziali, con la revoca formale dei licenziamenti.Finalmente può tornare la serenità tra le lavoratrici e i lavoratori ai quali va un profondo ringraziamento per averci seguito nell’azione sindacale con grande coraggio e per aver creduto nella nostra organizzazione.

Tecla Boccardo (UIL)