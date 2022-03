L’Asrem, con delibera del Direttore generale n.311 del 14 marzo 2022, ha prorogato i contratti a 204 infermieri fino al 31/12/2022.

La proroga per garantire la continuità assistenziale e assicurare i Livelli Essenziali di Assistenza, anche in relazione al rischio di contagio da Covid, 204 contratti di lavoro a determinato in corso con personale infermieristico.