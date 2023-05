Nei prossimi giorni solidali di Casa del Popolo saranno con le Brigate di Solidarietà attiva nei territori colpiti dall’alluvione per portare solidarietà concreta alle popolazioni.

Giovedì 24 maggio, in occasione della presentazione del libro “Il nemico non ha pietà”, nella sede di via Gioberti, 20 a Campobasso raccolta straordinaria di fondi e materiali utili (scarponi, pale, scope, guanti, fornelloni da campo, pale, pentoloni)