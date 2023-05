Il cinema indipendente protagonista nel borgo antico di Termoli per la 3° edizione di “Alta Marea Festival”

Il cinema indipendente, quello dei giovani registi fuori dagli schemi tradizionali della grande distribuzione, è protagonista della terza edizione di Alta Marea Festival, il festival di cinema e arte diffuso nel borgo antico di Termoli (Campobasso), in programma dal 27 al 29 luglio e ideato dal regista Antonio De Gregorio, direttore artistico.

Il festival nasce come vetrina per il cinema indipendente che punta a valorizzare i giovani e il territorio molisano. È un progetto ideato dall’associazione culturale Alta Marea, nata nel 2021 da un gruppo di giovani professionisti dei settori audiovisivi e artistici con la passione per il cinema e per l’arte. Il festival proporrà tre serate di proiezioni a cui si affiancheranno eventi collaterali quali mostre, focus con registi e attori, concerti musicali diffusi per la città, ponendosi come fine ultimo quello di valorizzare l’identità regionale, dando risalto ai giovani artisti emergenti e aprendosi al contempo a un pubblico internazionale.

Sono 16 i cortometraggi in concorso, selezionati tra oltre 150 pervenuti, in gran parte provenienti da Italia, Francia, USA, Inghilterra e Spagna, che concorreranno per vincere i premi dell’edizione 2023: miglior cortometraggio, miglior attore, miglior attrice, miglior regista, miglior fotografia e infine miglior poster. A valutarli la giuria composta dal regista Giulio Manfredonia e le attrici Maria Rosaria Russo, Angela Curri e Lia Grieco. A questi si aggiunge anche un premio del pubblico.

“Il festival vuole essere un modo per raccontare il nuovo cinema contemporaneo – ha spiegato De Gregorio, direttore artistico del festival – al pubblico e facendo incontrare la magia della settima arte a un territorio antico e pieno di storie da raccontare. Sarà anche un modo per spiegare la filiera cinematografica, sempre più complessa e punteggiata, che vive una sua complessità: dalla distribuzione alla produzione fino alla regia. Mostre e concerti avvolgeranno il programma cinema intriso di storie dal mondo”.

L’iniziativa è un progetto dell’associazione culturale Alta Marea, ha il sostegno del Comune di Termoli e dei partner Studio Ekó srl, La Molisana, Tenute Marta Rosa e si avvale del patrocinio di Giffoni Film Festival.