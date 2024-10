Casa Circondariale di Campobasso/Evasione lampo, catturato e riportato un carcere un evaso

A seguito dell’evasione di un detenuto media sicurezza, occorsa in data di ieri,

dalla Casa Circondariale di Campobasso, questa O.S. non può che congratularsi con i

colleghi della Squadra Mobile di Campobasso per il rapido intervento a seguito di

pregressa segnalazione da parte del personale della Polizia Penitenziaria della locale

Casa Circondariale che, dando tempestivamente l’allarme, ha permesso la rapida

cattura dell’evaso.

Tuttavia, rischiando di essere tacciati come cassandre, appare doveroso

rappresentare che, quanto accaduto era stato ampiamente previsto da questa O.S..

Infatti, la nota unitaria di tutte le OO.SS. dello scorso mese di giugno e quella di

questa O.S., avente prot.n°019/2024 del 10 agosto u.s., indirizzata a tutte le Autorità

competenti, nelle quali si rappresentavano ampiamente le criticità che attengono all’

Istituto penitenziario campobassano, relativamente, tanto alle criticità strutturali dell’

Istituto, che ha avuto conferma nell’ evasione di ieri, che alla carenza di personale di

Polizia Penitenziaria.

Ritenendo, al fine di garantire l’ Ordine Pubblico e la sicurezza interna dell’

Istituto, inderogabile, una rivisitazione delle piante organiche del penitenziario di

Campobasso in considerazione delle sue criticità strutturali, ovvero, un celere

incremento di personale di Polizia Penitenziaria in relazione ai numerosi eventi critici

che accadono giornalmente, ultima, l’evasione posta in essere ieri, a cui è stato posto

rimedio, solo grazie alla sinergia delle Forze di Polizia a cui va il nostro plauso e il

dovuto ringraziamento, si chiede, un urgente intervento degli Uffici competenti

affinchè le condizioni di lavoro del personale di Polizia Penitenziaria della Casa

Circondariale di Campobasso, che anche ieri, nonostante tutto, ha dato innegabile

prova di abnegazione e professionalità, possano vedere garantiti i diritti di lavoratori

del Comparto Sicurezza, con turnazioni che rispettino le vigenti normative.

Il Segretario Generale Regionale UILPA

Angelo Trotta