Carenza idrica a Campobasso, Forte a Mastella: fondiamo la nostra azione politica sul principio di solidarietà

Può stare tranquillo il collega Mastella, sindaco di Benevento, noi fondiamo la nostra azione politica sul principio di solidarietà, che è una caratteristica dei molisani, popolo generoso, soprattutto per l’acqua che da decenni diamo alla Campania. E proprio in ragione di questo, in un momento di grande sofferenza della città di Campobasso, perché le sorgenti si sono svuotate, si è pensato non di togliere l’acqua alla Campania e a Benevento, ma di diminuire il flusso di acqua molisana verso la Campania, solo in via temporanea e senza arrecare danno alla città di Benevento, semplicemente una riduzione parziale, che consenta di evitare il disastro a Campobasso. Se c’è un’emergenza in Molise, a Campobasso, in nome del principio di solidarietà ,ci saremmo aspettati che proprio la Campania ponesse il problema di fare un gesto di solidarietà nei nostri confronti.



Questa richiesta è fondata proprio sul principio di solidarietà, perché in questo momento Campobasso soffre.



La proposta di diminuire il flusso di acqua verso la Campania ci è stata proposta dalla Regione Molise, dopo che abbiamo subito danni per una cattiva programmazione e di fronte a un’emergenza abbiamo chiesto risposte straordinarie.



La Sindaca

Marialuisa Forte