Campobasso/Chiusure su tutti i serbatoi della città durante la notte

Si informano i gentili utenti del comune di CAMPOBASSO che, a causa della riduzione dell’apporto idrico fornito da ASR Molise Acque conseguente al calo dell’erogazione dalle sorgenti, saranno operate, anche in sinergia con ASR Molise Acque, le seguenti chiusure su tutti i serbatoi della città dalle ore 23:00 del 24/09/2024 alle ore 6:00 del 25/09/2024.

Questo consentirà, presumibilmente, secondo le previsioni tecniche ed in costanza dell’attuale flusso idrico fornito in entrata da Molise Acque, di scongiurare una chiusura diurna e quindi garantire il normale flusso per tutta la giornata di domani 25.09.2024.

Gli orari ed i giorni di chiusura necessari a gestire la risorsa idrica saranno aggiornati quotidianamente, compatibilmente con le verifiche tecniche sui serbatoi, mediante pubblicazione su sito istituzionale della GRIM Scarl, del Comune di Campobasso e a mezzo stampa.

GRIM Scarl è a disposizione dell’utenza per qualsiasi tipo di informazione o chiarimento al numero 0874 1919702 (h24 – 7 giorni su 7).