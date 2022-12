Caos Sanità/Villa Maria : Dimissioni pazienti e stop a ricoveri e prestazioni programmate

In data 5 dicembre 2022 la Asrem ha comunicato a Villa Maria “ ...che non si provvederà ad accettare e contabilizzare le fatture emesse da Codesta struttura e afferenti alle prestazioni di assistenza ospedaliera, specialistica erogate nell’ultimo bimestre dell’anno 2022”.

“Tale disposizione dell’Azienda Sanitaria Regionale – si legge nella nota stampa della Casa di Cura – risulta estremamente grave e lesiva per la nostra struttura.

La Casa di Cura Villa Maria, come noto, è una piccola struttura sanitaria di riferimento per i pazienti molisani e non per la stessa Asrem che ricorre ai servizi del nosocomio per garantire il fabbisogno di salute ed i livelli essenziali di assistenza.

Per effetto delle citate disposizioni, pertanto, la Casa di Cura Villa Maria è costretta a non erogare più le prestazioni in atto e programmate, dimettere i pazienti ed interrompere la continuità assistenziale per prestazioni erogate in regime di accreditamento con il S.S.N.

Pertanto con attuazione immediata sono state chiuse, sepre in data 5 dicembre 2022, tutte le attività di ricovero di medicina e chirurgia.

Restano in struttura solo alcuni pazienti sottoposti ad interventi protesici di ortopedia, che saranno dimessi in base al decorso post operatorio, nei prossimi giorni”.