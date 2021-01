Campobasso/Trovato senza vita in casa, indagini in corso

È stato trovato senza vita all’interno dell’appartamento in cui era in affitto, a Campobasso, un cittadino straniero di 41 anni, che lavorava come insegnante.

L’uomo pare non rispondesse al telefono, pertanto conoscenti e amici, compreso il proprietario dell’abitazione, allarmati hanno chiesto l’aiuto dei soccorsi.

Pare che il decesso sia avvenuto per cause naturali , probabilmente un arresto cardiocircolatorio, ma non è escluso che il magistrato di turno possa disporre una ispezione cadaverica.