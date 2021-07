Campobasso/Terzo settore: avviso pubblico per laboratori esperenziali per minori

L’Amministrazione Comunale di Campobasso, dopo aver attivato il Campus Estivo 2021, per ragazzi e ragazze di età compresa tra i 5 e i 13 anni residenti nella città di Campobasso e sul territorio dell’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso, coinvolgendoli in attività che comprendono giochi, sport, animazione, teatro, musica, canto, intende coinvolgere, in attività laboratoriali esperienziali a carattere sportivo ed ambientale, quali ad esempio escursioni, visite didattiche, eventi e tornei sportivi anche i minori di età compresa tra i 14 e i 17 anni, residenti nella città di Campobasso e sul territorio dell’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso,.

A tal fine, l’Amministrazione Comunale intende coinvolgere, in termini di iniziativa progettuale e capacità realizzativa, gli operatori di settore interessati a partecipare all’organizzazione ed alla gestione di laboratori esperenziali, a fronte di contributi economici, erogati dal Comune, finalizzati a coprire le spese da sostenere incluso l’acquisto di dispositivi di sicurezza connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e del materiale ritenuto indispensabile per la riuscita dell’iniziativa.

Gli operatori interessati possono partecipare alla procedura ad evidenza pubblica per l’acquisizione di manifestazioni di interesse ad aderire all’iniziativa.

L’Amministrazione Comunale concederà ai soggetti realizzatori individuati, esclusivamente ai fini dell’attuazione dei laboratori esperenziali, l’utilizzo gratuito delle strutture comunali disponibili idonee ad ospitare le attività di che trattasi.

Possono partecipare alla procedura i soggetti (enti del terzo settore, associazioni, imprese, professionisti, enti morali, ecc.), singoli o associati, operanti nel settore di riferimento dell’Avviso, interessati alla realizzazione di laboratori esperienziali: che non sono incorsi in nessuna delle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; e che hanno maturato esperienza per almeno un anno nel settore di riferimento dell’avviso (progettazione e realizzazione di laboratori ludico-ricreativi per minori).

I soggetti interessati dovranno presentare, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 16 luglio 2021 apposita istanza, mediante consegna a mano (o spedita per il tramite del servizio postale, ma in tal caso farà fede soltanto la data di ricevimento presso il Protocollo), in busta chiusa e sigillata, presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente, sito in Piazza Vittorio Emanuele II, negli orari previsti di apertura al pubblico.

Sul plico sigillato dovrà essere riportata l’indicazione del mittente e la dicitura “CONTIENE PROPOSTA PER LABORATORI ESPERENZIALI”.

Non saranno ammesse le istanze che perverranno oltre i succitati termini e con altre modalità rispetto a quelle sopra descritte.

Responsabile del procedimento (RUP) è la dott.ssa Raffaela Rosa, funzionario del Comune di Campobasso. Per ogni ulteriore informazione in merito è possibile rivolgersi ai seguenti contatti:

[email protected]

[email protected]

tel. 0874 405576

L’avviso pubblico è scaricabile dal sito web dell’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso (https://ambitosocialecb.it/).