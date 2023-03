Campobasso/ Terminato il sopralluogo dei tecnici, le attività didattiche scolastiche riprendono domani 30 marzo

L’Amministrazione Comunale di Campobasso rende noto che a seguito delle ispezioni di carattere visivo speditivo, cosi come la norma in questi casi prevede, effettuate nel corso dell’intera mattinata nelle strutture scolastiche di competenza del Comune di Campobasso, non sono state evidenziate problematiche particolari connesse alla scossa di terremoto della notte scorsa. Pertanto, le stesse strutture risultano pienamente fruibili e quindi, di conseguenza, le attività didattiche potranno riprendere regolarmente domani, giovedì 30 marzo 2023.

Le verifiche di carattere visivo speditivo sono state condotte anche in altre strutture di competenza comunale, non solo quelle scolastiche, grazie al lavoro delle squadre composte dai tecnici comunali coordinate dal dirigente competente, Architetto Giuseppe Antonio Giarrusso. Ulteriori approfondimenti che verranno avviati in merito, pertanto, non riguarderanno gli edifici scolastici.