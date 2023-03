Sanità, Primiani scrive ad Asrem: Autisti BS meritano risposte, tuteliamo i lavoratori

” Lo stato di agitazione degli autisti che lavorano per Asrem tramite ditta esterna impone immediata chiarezza a tutela dei lavoratori e a tutela della pubblica amministrazione.

Ho inviato una missiva alla direttrice dell’Azienda sanitaria regionale, Evelina Gollo, – afferma in una nota stampa Angelo primiani, portavoce regionale del M5S – per chiederle di valutare la legittimità dell’affidamento del Servizio di somministrazione di personale con qualifica BS. Il bando risale al 2018 e fu vinto da una ditta romana che da allora gestisce il servizio.



Ora gli autisti chiedono l’inquadramento lavorativo corretto e le retribuzioni arretrate. In particolare sostengono che, per contratto, dovrebbero prestare le ore di un part-time, ma considerando la reperibilità e i turni notturni, in pratica arrivano a lavorare full time. Le ore in surplus non sarebbero pagate secondo il contratto collettivo che regola i servizi socio sanitari assistenziali, in quanto gli autisti sarebbero inquadrati in altra categoria.

Ritengo – continua il consigliere regionale – che far piena e immediata luce su questi aspetti sia una forma di rispetto nei confronti dei lavoratori che prestano un servizio fondamentale per l’intero Molise; ma sia anche un modo per tutelare la stessa Azienda sanitaria regionale.

Sono quindi certo che sia interesse anche dell’Asrem approfondire la situazione, accertare lo stato dell’arte e adottare, nel più breve tempo possibile, gli atti di competenza con i quali valutare la legittimità dell’affidamento.

In questo modo potremo rispondere alle legittime preoccupazioni di tante famiglie e garantire servizi migliori a tutta la comunità molisana”.