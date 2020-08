Campobasso Summer Festival:Per il concerto di Fabi, saranno messi in prenotazione altri 200 posti

Sale l’attesa in città per il primo concerto del Campobasso Summer Festival, quello del 24 agosto, alle ore 21.00, di Niccolò Fabi che proporrà, sul palco del teatro di Parco E. De Filippo, nel quartiere San Giovanni, Trio acustico, insieme a Roberto Angelini e Pier Cortese.

Dopo la presentazione del Campobasso Summer Festival, avvenuta lunedì 10 agosto, e la conseguente apertura, la stessa mattina, tramite l’apposita App Quanti Siamo, delle prenotazioni online per il concerto di Fabi, i primi 800 posti messi a disposizione sono stati subito assegnati nel giro di una decina di ore.

Venerdì 21 agosto, a partire dalle ore 10.00, ci sarà però nuovamente la possibilità di prenotare il proprio posto per il concerto di Niccolò Fabi per altre 200 persone.

Infatti, dopo gli ultimi sopralluoghi effettuati al parco E. De Filippo e legati alle misure di sicurezza da far rispettare negli spazi all’aperto per questo genere di eventi, sono stati autorizzati altri 200 posti a sedere, per cui per tutti coloro che non sono riusciti a reperire una prenotazione per il concerto del cantautore romano del 24 agosto al Campobasso Summer Festival, ci sarà, venerdì 21 agosto dalle ore 10.00, una nuova opportunità, il tutto sempre attraverso l’utilizzo della App Quanti Siamo.