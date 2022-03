Campobasso/ Situazione di pericolo per l’orologio ‘pendente’

“La torre di Pisa, che pende, che pende”: quante volte, nei momenti rilassanti, questo ritornello è stato utilizzato come esempio, soprattutto per rimproverare qualcuno, o anche solo per scherzo e gioco. A Campobasso c’è un’latra ‘pendenza’, ma questa volta ben poco onorevole; ci riferiamo al palo, con annesso cartellone pubblicitario e orologio, che campeggia (si fa per dire!) nella centrale Via Monforte.

In questa foto gentilmente fattaci pervenire da Nicola Felice e definita non a caso “torre di Pisa”, si può vedere, a parte gli scherzi, come la struttura sia pericolosamente piegata e quindi potenziale causa di rischio per l’incolumità dei passanti.

Rigiriamo la segnalazione alle autorità comunali competenti, affinché provvedano all’opportuna messa in sicurezza o, meglio, ancora, alla sostituzione o ristrutturazione del manufatto (che così com’è è piuttosto brutto, oltre che consunto), per il bene collettivo.

(s.m.)