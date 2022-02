Campobasso / Semaforo di Via Principe di Piemonte: attenzione ai pedoni

I problemi del traffico cittadino a Campobasso sono tanti e la notizia che riportiamo di seguito può sembrare in rapporto poco più di una curiosità. Uno dei pochi semafori cittadini, sicuramente il più importante unitamente a quello al bivio tra San Giovanni e Via Mazzini, è quello che da ‘Porta Napoli’ indirizza verso il vecchio campo sportivo del Romagnoli. E’ la strada d’ingresso principale nel capoluogo di regione, soggetta a forte afflusso di traffico veicolare ed al fenomeno del pendolarismo. Passando regolarmente da quelle parti abbiamo notato una piccola incongruenza, che riguarda l’impianto semaforico. Come si può vedere nella foto allegata, il semaforo tra Via Principe di Piemonte e via Duca d’Aosta prevede per le autovetture di poter andare diritti o girare a sinistra; ma appena dopo la curva esistono strisce pedonali proprio a ridosso dell’impianto semaforico, che prevedono il verde simultaneamente al traffico veicolare.

In sostanza un’auto proveniente da Via Duca D’Aosta può girare l’angolo e trovarsi di fronte il pedone, che anche lui ha il verde per passare. La distanza forse troppo ravvicinata e l’angolo cieco di fatto in questo caso renderebbero inevitabile l’impatto che forse finora non c’è stato per fortuna e perché quell’attraversamento pedonale non è frequente.

Prima che possa accadere l’incidente forse sarebbe meglio rivedere i tempi semaforici in quel punto; giriamo il quesito alla struttura comunale all’uopo deputata.

(ste,man.)