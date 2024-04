Campobasso/ Pulizia del centro, raccolti dai volontari 25mila mozziconi di sigarette

Meritoria opera dei volontari di Plastic Free Molise, che ieri mattina nel centro di Campobasso hanno provveduto alla raccolta ‘a mano’ di piccoli rifiuti; l’iniziativa nell’ambito degli eventi legati alla Giornata mondiale della Terra in programma lunedì 22 aprile.

Sono stati raccolti almeno 5 chilogrammi di mozziconi di sigarette, all’incirca 25.000 cicche; opera meritoria, dicevamo, che però testimonia di contro il grado di inciviltà di chi quei mozziconi li getta in strada anziché servirsi degli appositi contenitori pubblici.

Sull’argomento interviene l’assessore comunale di Campobasso, Simone Cretella.

“Nel residuo delle sigarette – dice in premessa – si concentrano veleni e sostanze non biodegradabili che inquinano corsi d’acqua, mari e coste, intasano i depuratori, ingannano molti uccelli e mammiferi che li ingeriscono scambiandoli per cibo, restandone avvelenati.

Una vera e propria emergenza, anche se derivante da un gesto all’apparenza di scarsa importanza, facilmente rimediabile davvero con un minimo di senso civico: utilizzare sempre i cestini oppure i pratici raccogli cicche tascabili, facilmente reperibili ovunque”.