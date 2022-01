Campobasso/ Piano neve, prima prova superata

E’ da sempre la ‘prova del fuoco’ annuale sulla gestione della viabilità cittadina che, in una città costantemente interessata da fenomeni meteorologici avversi, almeno in inverno, riveste certamente una certa importanza, anche dal punto di vista politico. Sul piano neve a Campobasso si consumano polemiche e proteste, interrogazioni consiliari, come giusto che sia perché l’argomento è di sicuro interesse collettivo. Seguono generalmente le immancabili disquisizioni sulla differenza di trattamento tra centro e periferia e sull’abbandono delle contrade nella pulizia delle strade.

La situazione prima del passaggio dei mezzi spalaneve (foto Stefano Manocchio)

La prima vera prova si è avuta nella nottata, con una nevicata di una certa intensità; in varie zone della città sono passati i mezzi spalaneve e spargisale con una certa regolarità e stamattina il centro, ma anche zone non direttamente collegate al cuore della città, avevano le strade pulite e i marciapiedi poco interessati dal ghiaccio, a testimonianza di un buon lavoro generale di pulizia.

In mattinata la nevicata si è interrotta ed a tratti si è anche visto il sole, a ‘dare una mano’ nelle operazioni di pulizia delle principali arterie cittadine. Si potrebbe dire ‘buona la prima’ ed uno step a favore dell’amministrazione comunale e della struttura deputata al servizio specifico; speriamo di confermarlo nelle eventuali altre occasioni simili

ste.man.