Campobasso/NoNameFestival, cresce l’attesa per Clementino e Sbam!

Conto alla rovescia per l’evento di Selva Piana, si lavora a location inedita con il palco al centro dell’aera. Prevendita in corso a 13 euro + diritti

Cresce l’attesa per la prima edizione del NoNameFestival, l’evento che in un’unica serata, quella del 29 luglio, proporrà una grande festa di musica con Clementino e Sbam! Le prevendite per il doppio set vanno a gonfie vele: già venduta la metà dei tagliandi disponibili. Gli organizzatori hanno previsto prezzi molto contenuti: 13 euro oltre ai diritti di prevendita.



Il festival, che si svolgerà nell’area antistante lo stadio Molinari di Campobasso, vedrà come protagonisti i dj di Sbam!, il collettivo che ha

animato il Jova Beach Party, e il rapper Clementino con il suo live. La grande accoglienza avuta dall’evento, subito dopo l’annuncio del programma, è sicuramente dovuta al mix di musica di qualità e alla location. L’area di Selva Piana per l’occasione sarà allestita con un palco centrale e diverse zone ristoro; il pubblico potrà godersi nel migliore dei modi la musica e l’atmosfera del festival. Una occasione da non perdere dunque per gli amanti della buona musica con i dj di Sbam che porteranno sonorità travolgenti e con Clementino che proporrà tutti i suoi grandi successi.