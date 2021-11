Campobasso/ Nasce la guida ai canoni di locazione concordati

La necessità di districarsi nella giungla dei prezzi degli immobili in una città ad alta urbanizzazione, quale è Campobasso, è esigenza diffusa a cui finora non si era data una guida orientativa. A colmare la lacuna è intervenuta l’iniziativa di Dina d’Onofrio, agente immobiliare specializzata in locazioni e firmataria dei Patti Territoriali nella città di Campobasso; vanta una lunga esperienza nel settore delle transazioni immobiliari ed ha deciso mettere a servizio della città uno strumento sicuramente utile.

Stiamo parlando della guida ai canoni concordati supportata da un borsino relativo ai prezzi di vendita e canoni di locazione degli immobili nel capoluogo di regione.

Quali le motivazioni alla base della decisione? Chiara la risposta da parte della signora d’Onofrio.

“Il lavoro è frutto di applicazione e passione e l’idea è di fornire una rappresentazione attendibile del territorio e uno strumento utile a chi vuole orientarsi nel mercato delle locazioni”.

Un’idea interessante e che certamente troverà riscontro e gradimento da parte di tutte persone alle prese con le problematiche immobiliari.