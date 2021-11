Casa di Riposo Suor Diodata Bertolo: bando di concorso per 10 OSS

E’ indetto concorso pubblico per la copertura di n° 10 posti di “Operatore Socio Assistenziale” a tempo pieno e indeterminato (cat.econ. B1 vigente CCNL Funzioni Locali), presso IPAB CASA DI RIPOSO SUOR DIODATA BERTOLO, SANDRIGO (VICENZA). Il termine per partecipare al bando è il 29 novembre 2021.

Requisiti:

cittadinanza italiana o di uno dei Paesi membri dell’UE o appartenere ad altre categorie specificate nel bando;

età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai limiti previsti per il collocamento a riposo obbligatorio d’ufficio;

inclusione nell’elettorato attivo;

assenza provvedimenti di destituzione o dispensa dall’impiego presso una pubblica amministrazione, per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o di licenziamento a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo nazionale di lavoro;

idoneità fisica all’impiego;

non aver riportato condanne penali né aver procedimenti penali in corso che impediscano la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;

posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva (per i cittadini italiani soggetti a tale obbligo);

attestato di qualifica di Operatore Socio Sanitario, riconosciuto dalla Regione Veneto o titolo equipollente.

Si precisa che sul concorso opera la riserva di posto a favore dei volontari FF.AA.

BANDO