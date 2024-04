Campobasso/ Michele Santoro: “L’Europa dovrebbe pensare alla pace”

E” arrivato a Campobasso, Michele Santoro, famoso giornalista, per presentare il suo monologo ” Proiettli e Bugie”. In Piazza V. Emanuele , sono presenti, anche Maurizio Acerbo, Ilaria Leonardis e Piernicola Pedicini; sarà possibile firmare per la raccolta firme in favore della lista”Pace, Terra e Dignità” promossa da Michele Santoro e Raniero Della Valle, che si presenterà alle prossime elezioni europee. Della lista fanno parte Paolo Della Ventura di Campobasso e Piernicola Pedicini Deputato Europeo uscente ex Cinque Stelle .

A Michele Santoro abbiamo rivolto alcune domande su questa iniziativa.

Perché avete dato vita a questa lista?

“Perché- ci dice Santoro – il problema principale di oggi è la guerra, noi vogliamo la Pace e tutti si dovrebbero adoperare per andare su questa strada”.

Chi , secondo lei, dovrebbe fare qualcosa?

“Penso – continua il nostro interlocutore – all’ Europa; è nata per motivi pacifici, infatti non ha esercito, adesso partecipa e fa parte di questi conflitti. L’Europa , invece dovrebbe mediare – continua Santoro -e con essa il nostro Paese che potrebbe avere un ruolo importante nello scacchiere internazionale. Anche, perché – conclude il giornalista – in Italia abbiamo il Papa che si sta spendendo ogni giorno per mettere fine alla guerra; perché come dice il Sommo Pontefice

nelle guerre nessuno è vincitore ma sono tutti sconfitti.

Arnaldo Angiolillo