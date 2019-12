Campobasso/ L’ex-prefetto vicario Galeone indagato per corruzione

Scalpore in Molise per la notizia relativa all’indagine per corruzione a carico di Paola Galeone, attuale prefetto di Cosenza e già viceprefetto Vicario alla Prefettura di Campobasso fino al 29 dicembre 2013. Secondo quanto riportato da alcuni media l’ipotesi accusatoria a carico del prefetto sarebbe di avere intascato da un’imprenditrice la somma di 700 euro; imprenditrice che poi si sarebbe rivolta alla polizia per denunciare il fatto.

Sempre secondo la ricostruzione giornalistica, il prefetto Galeone avrebbe proposto all’imprenditrice di emettere una fattura fittizia; l’operazione avrebbe permesso di stabilire la somma da suddividere tra la stessa imprenditrice e, appunto, il prefetto Galeone.