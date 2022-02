Campobasso/ La neve cade abbondante, i mezzi di pulizia in modalità ‘sabato sera’

Seconda nevicata di rilievo in Molise e Piani antineve dei Comuni messia dura prova. A Campobasso la neve è scesa copiosa, accompagnata a tratti da un forte vento, quasi di bufera. I mezzi spalaneve sono usciti in ‘modalità sabato sera’, cioè piuttosto tardi e comunque fuori da orari lavorativi e si suppone che ancor più raramente lo faranno oggi; è una tendenza oramai consolidata quella di ‘risparmiare’ ‘ festivi, o almeno di ridurre i passaggi, per concentrarsi nella notte tra domenica e lunedì in vista della piena ripresa lavorativa. Ugualmente consolidata è l’usanza di avere un’attenzione particolare per le vie del centro, che generalmente si presentano dopo poche ore certamente più pulite (e non di poco) rispetto a alla periferia; è un calcolo non solo sull’ubicazione di monumenti e uffici, ma anche del maggiore afflusso del traffico del centro rispetto alle zone esterne e, quindi, del maggiore disaggio collettivo che causerebbe una cattiva gestione degli spalaneve.

Le previsioni dicono che la neve continuerà a cadere oggi e anche domani e sarà bene farsi trovare pronti, con dispiegamento adeguato di mezzi spalaneve ma anche spargisale.

Il primo ‘appuntamento’ con una nevicata degna di nota registrò un buon comportamento da parte della struttura decisionale e cittadina; il lunedì, in quella occasione, le strade risultarono ben pulite, complice anche la mattinata soleggiata. Questa volta ci vorrà maggiore impegno, proprio per le previsioni meteo avverse. Vedremo e riferiremo.

(ste.man.)