Paura, ma nessun danno di rilievo per l’ennesimo incidente stradale in città a Campobasso; è accaduto all’incrocio tra via Crispi e via Insorti d’Ungheria.

Il sinistro tra un furgone e un’auto, con quest’ultima che è sbalzata sul marciapiedi a pochi metri dall’ingresso di un condominio.

Come detto per fortuna non ci sono state conseguenze gravi per gli occupanti dei due automezzi.

foto di repertorio