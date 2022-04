Campobasso/ Il 7 aprile la presentazione del libro sui fondatori di campane Marinelli

Tracciare un profilo storico ed umano dei fondatori di un’azienda tra le più antiche e famose non solo del Molise, che ha portato la voce agnonese ovunque nel mondo attraverso il suono delle campane, le migliori. Gioconda Marinelli presenterà il suo libro ‘Un uomo dabbene- la storia dei fondatori di campane Marinelli’, che vanta la prestigiosa prefazione di Dacia Maraini. L’evento si terrà il 7 aprile nell’Auditorium ex-GIL in via Milano a Campobasso, a partire dalle ore 17 e vanta il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura della Regione Molise, Fondazione Molise Cultura, Associazione Adiform e appunto della Fonderia Marinelli.

Il programma prevede, dopo i saluti istituzionali, l’intervento dell’Assessore regionale alla Cultura, Vincenzo Cotugno, che relazionerà su :”Turismo attraverso l’arte, la storia, la tradizione e la cultura”; seguirà la presentazione del libro da parte dell’autrice e un concerto di campane a cura di Giulio Costanzo, percussionista presso il Conservatorio ‘Perosi’ di Campobasso.

Prevista una performance dello scultore Ettore Marinelli, mentre le letture saranno a cura di Benedetta Marinelli e la conduzione dell’evento garantita da Gabriella Marinelli.