Campobasso/ Il 22 giugno la presentazione del documento “L’economia del Molise”

Mercoledì 22 giugno, alle ore 10.30, si terrà presso la Filiale della Banca d’Italia di Campobasso – Corso G. Mazzini, 2 – un incontro con i giornalisti per illustrare il contenuto del documento “L’economia del Molise”.

Alle ore 16.30 dello stesso giorno, presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi del Molise in via Francesco de Sanctis (II edificio polifunzionale del Campus Universitario in località Vazzieri), seguirà la presentazione pubblica del rapporto che si concluderà con l’intervento della Vice Direttrice Generale della Banca d’Italia Avv. Alessandra Perrazzelli (cfr. il programma in allegato).