Campobasso, elezioni/ ‘Noi moderati’ presenta la lista, l’on. Maurizio Lupi : “c’è bisogno del nostro contributo di serietà e concretezza”

Lo schema è quello già proposto dal partito in tutte le manifestazioni pubbliche recenti: sala piena in ogni ordine di posti ed entusiasmo per la presentazione della lista ‘Noi moderati’ a sostegno della candidatura di Aldo De Benedittis a sindaco di Campobasso, con l’arrivo in città del leader nazionale del patito, on. Maurizio Lupi. Il politico nazionale ha ribadito l’importanza di un polo moderato nel centro destra anche in Molise, vista la vittoria regionale.

L’on. Lupi (a sin.) con Fabio Cofelice (foto Stefano Manocchio)

“E con la stessa convinzione ‘Noi moderati’ vuole sostenere anche la candidatura a sindaco di Campobasso per Aldo De Benedittis- ha detto Lupi . Le elezioni comunali sono importanti, anzi per i cittadini sono le più importanti e noi vogliamo vincerle, come vincere anche in Europa. C’è bisogno del contributo di ‘Noi moderati’; siamo tra i quattro fondatori del governo di centro destra. La nostra è una politica di concretezza e serietà. Lo slogan di De Benedittis è: “affidati a chi ama Campobasso” e ‘Noi moderati’ vuole amare Campobasso”.

“C’è un vento favorevole – ha detto invece il candidato sindaco Aldo De Benedittis. La mia campagna elettorale è fondata sul rapporto diretto con la gente: devo guardare in faccia l’elettore e lui deve guardare in faccia me. Siamo motivati e speriamo lunedì di festeggiare la vittoria”.

Bilancio positivo anche nelle dichiarazioni del coordinatore regionale di ‘Noi moderati’ Fabio Cofelice.

“Siamo dall’inizio con Aldo De Benedittis e lui con noi– ha dichiarato. Questa campagna elettorale è stata un’esperienza entusiasmante e sono sicuro che alla fine il risultato ci darà ragione”.

Al tavolo dei relatori era presente anche il presidente della Regione Molise, Francesco Roberti.

(S.M.)