Campobasso, elezioni/ De Benedittis: “Dal centro storico alle contrade: Campobasso tornerà bellissima”

“Negli ultimi anni, chi ha amministrato la città ha pensato più all’apparire che al fare e i risultati sono sotto gli occhi di tutti: incuria, degrado, desolazione, spopolamento, disservizi. Il nostro è un programma ambizioso e concreto che punta a porre rimedio a politiche improvvisate e inefficaci”.

E’ quanto dichiara in una nota il candidato sindaco del centrodestra Aldo De Benedittis.

“Partiremo dal centro storico, abbandonato e ormai preda di fenomeni di violenza e microcriminalità sempre più preoccupanti e diffusi. Abbiamo messo nero su bianco un vero e proprio piano straordinario di recupero e valorizzazione del borgo antico attraverso precisi interventi in materia di mobilità, accessibilità, sicurezza, decoro urbano, fiscalità di vantaggio e la nascita di una ‘casa dello studente diffusa’, in accordo con l’università e con tutti gli enti pubblici e privati preposti. La ‘perla’ del capoluogo sarà riconsegnata a studenti, turisti, attività culturali e commerciali. Poi massima attenzione alle contrade, alle quali l’attuale amministrazione ha riservato zero euro trattando i residenti di queste zone come cittadini di serie B. Qui le azioni saranno ancora più incisive e radicali, perché mancano in alcuni casi persino i servizi essenziali”.

“Senza dimenticare – aggiunge De Benedittis – i lavori presso l’area dell’ex Roxy e del vecchio Romagnoli, che daranno finalmente un volto nuovo alla città, e le iniziative che metteremo in campo a supporto degli anziani e dei più piccoli, a tutela del verde pubblico e a sostegno del settore turistico. Campobasso – conclude – dovrà tornare ad essere una città bella, gentile, accogliente e alla portata di tutti. E’ un percorso da fare insieme, che inizia dal voto di domenica e lunedì”.