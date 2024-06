Campobasso, elezioni/ Chiusa la campagna elettorale, Marialuisa Forte: “Abbiamo offerto un programma serio, con proposte concrete per la città”

Chiusa tra la folla la campagna elettorale della candidata a sindaco di Campobasso, Marialuisa Forte, per il centro sinistra. Ieri sul palco di piazza Vittorio Emanuele ha tracciato il quadro della sua ‘avventura’ da quando ha deciso di accettare la candidatura.

“E’ stata un’esperienza entusiasmante per gli incontri fatti che mi hanno arricchito: giovani e anziani, associazioni e cittadini, ordini professionali e imprenditori, tutti mi hanno lasciato qualcosa di importante e mi portano a pensare di aver fatto la cosa giusta accettando la candidatura”.

La candidata ha brevemente ripetuto alcuni argomenti e punti focali del suo programma elettorale, che prevede tra l’altro un occhio di riguardo ai giovani, ai quali propone iniziative sul lavoro e microcredito per start up; poi si dovrà dare corpo e contenuti alla Casa delle Tecnologie Emergenti, insistere con iniziative sul sociale.

Poi l’argomento trattato da tutti e tre i candidati a sindaco di Campobasso e per questo motivo di stretta attualità: guardare ai problemi delle varie zone della città, a partire dal centro storico e dalle contrade.

E’ ottimista sull’esito finale delle elezioni.

“Penso che le campobassane ed i campobassani ci premieranno perché abbiamo offerto loro un programma serio, con proposte concrete per la città”.

Una campagna elettorale che non dimenticherà, con tanti incontri pubblici ma anche contatti con le persone incontrate lungo il tragitto; con la vista a Campobasso di personaggi politici di rilievo nazionale (su tutti certamente la segretaria nazionale del PD Elly Schlein), riunioni per stilare un programma impegnativo per il futuro.

Alla fine un ringraziamento ai ‘suoi’.

“Siamo una squadra che ha messo in campo passione e impegno civile, mettendo in gioco le nostre professionalità: siamo al servizio solo della cittadinanza, lontano da interessi e poteri forti”.