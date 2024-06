Campobasso, elezioni/ Ballottaggio, seconda e terza rilevazione: affluenza alle urne sempre bassa

Resta bassa l’affluenza alle urne in questo turno di ballottaggio per il sindaco di Campobasso, nella corsa che vede contrapposti Aldo De Benedittis (centro destra) e Marialuisa Forte (centro sinistra- coalizione progressista).

La seconda rilevazione sulla piattaforma Eligendo del Ministero per l’Interno, sabato alle ore 19, ha dato una percentuale del 24,76% e la terza, sabato alle ore 23 una percentuale del 35,78%; la terza rilevazione al primo turno (domenica 9 giugno 2024 alle ore 19) dava una percentuale ben più alta del 53,80%.

Ricordiamo che si può votare ancora oggi, per chi non l’avesse ancora fatto, fino alle ore 15.