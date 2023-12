Campobasso/ Dove c’era la cabina , ora c’è un…buco

L’azione è stata rimandata più volte e quando è stata eseguita ha generato un po’ di magone in quelli che, come il sottoscritto, con le cabine telefoniche, quelle a ‘gettoni’, sono cresciuti.

La Telecom ha avviato l’azione di rimozione di quelle che oramai sono strutture obsolete e inutilizzate; ma per il momento i lavori non sono stati eseguiti, come si legge in genere nei capitolati d’appalto, ‘a regola d’arte’, visto che alla rimozione non è ancora seguito il recupero della situazione precedente e la necessaria copertura del manto stradale o del marciapiede.

Abbiamo preso come esempio la situazione all’angolo tra Via Gazzani e Viale Elena, dove al posto della cabina c’è da giorni un ‘buco’ alla meno peggio transennato e pieno di materiale edile di risulta e anche qualche piccolo rifiuto.

Non dissimile la situazione dove era installata un’altra cabina, in via Verdone di fronte il Distretto militare.

Speriamo che la segnalazione venga recepita dalla struttura competente a Palazzo San Giorgio per tute le determinazioni che la legge consente.

(s.m.)