Raffaele Coppola neo Accademico dei Georgofili

Si consolida e si rafforza ancora la presenza di UniMol e del Dipartimento Agricoltura, Ambiente e Alimenti nella più antica Accademia agraria del mondo:

l’Accademia dei Georgofili – istituzione storica con sede a Firenze, fondata il 4 giugno 1753 e riconosciuta a livello internazionale.

Il professore Raffaele Coppola, Ordinario di Microbiologia agraria, è stato nominato tra i nuovi Accademici nel corso dell’Assemblea del Corpo Accademico tenutasi il 20 dicembre.

Si aggiunge così un altro prestigioso incarico per il prof. Coppola, che solo lo scorso ottobre, dopo un unanime consenso, è stato eletto Direttore del Dipartimento Agricoltura, Ambiente e Alimenti dell’Università degli Studi del Molise.

Incarico universitario di rilievo che lo vedrà dal 1° maggio 2024 tornare al vertice del Dipartimento con un riconoscimento, una responsabilità e una soddisfazione in più con la designazione nel ruolo di “Accademico aggregato dei Georgofili”.

Ricevere ancora una volta – come già avvenuto per altri docenti dell’Ateneo e del Dipartimento Agricoltura, Ambiente e Alimenti, – una così rilevante onorificenza da una delle più prestigiose accademie dedicate alle scienze agrarie, continuando a rafforzare il proprio ruolo e partecipazione in un così qualificato consesso scientifico-accademico e internazionale, rappresenta per tutta l’Università degli Studi del Molise, ma ancor più per il territorio in cui opera, un significativo valore aggiunto e, allo stesso tempo, un attestato internazionale di qualità della didattica, della ricerca e della produzione scientifica, oltre che un rilevante traguardo e risultato personale per il Prof. Coppola.

Un prestigioso risultato che evidenzia anche come tale opportunità sia pronta e a disposizione degli attuali e dei futuri studenti e studentesse che potranno cogliere le diverse opportunità che offre la filiera didattica UniMol e in particolare delle Scienze agrarie, alimentari, ambientali e agroindustriali.