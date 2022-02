Campobasso/ Cimitero al buio tra polemiche politiche e scuse ‘alla molisana’

La questione, come quasi sempre avviene sui temi ‘scottanti’ e d’interesse collettivo e pubblico, registrerà il solito gioco a rimpiattino, che purtroppo in Italia è endemico nella logica politica. Perché l’illuminazione dei loculi (e non solo quelli) al cimitero di Campobasso ancora non viene ripristinata? Sembra una domanda da ‘scuole elementari’ solo nel senso che è semplice e ci si aspetterebbe risposta immediata; ma siamo a Campobasso e si parla del cimitero, il luogo degli affetti e del dolore che è nel cuore della popolazione e tutto si complica, purtroppo quasi naturalmente. Tratteremo l’argomento ‘con i guanti di velluto’ perché le problematiche che attengono ai servizi cimiteriali sono sempre delicate e meritano una trattazione particolare, rispettosa della sensibilità personale ancor più che nei casi ‘normali’. Ci siamo occupati della ‘disputa’ tra Comune di Campobasso e ditta privata che fino al 31 dicembre scorso gestiva il servizio ; è avvenuto che dal 1° gennaio 2022 la manutenzione delle lampade al cimitero di Campobasso non è più di competenza della società che gestisce i servizi cimiteriali, ma direttamente del Comune…e sono iniziati i problemi.

Il primo è quello ‘importante’ che genera il disagio maggiore, cioè il persistere del ‘buio’ all’interno del cimitero e l’impossibilità di recare omaggio ai parenti defunti dopo una certa ora, che adesso significa il primo pomeriggio. La questione non è di lana caprina e finalmente ha smosso anche le coscienze politiche, visto che sull’argomento sono state presentate ben due interpellanze al sindaco Gravina: la prima da parte dei consiglieri del PD per il tramite di Giose Trivisonno e l’altra da parte dell’esponente della Lega, Alberto Tramontano. Si arriva a chiedere le dimissioni dell’assessore al ramo, ma questo fa parte della normale ‘routine’ quando gli atti di contestazione vengono dalle opposizioni. Quello che preme segnalare è come la parte pubblica, il Comune di Campobasso vada ad inquadrare tutto con le difficoltà nel passaggio di consegne, avendo la ditta privata provveduto al distacco del contatore ( e crediamo che non avrebbe potuto fare altrimenti), dopo aver rifiutato la proposta di rinnovo contrattuale ritenendola incongrua; ma proprio il privato gestore rifiuta ogni addebito, dicendo che il Comune avrebbe avuto tutto il tempo necessario per effettuare le procedure di sostituzione e di subentro e non ha provveduto per tempo…e la palla quindi ripassa nelle mani del soggetto pubblico. Si dice anche che il soggetto privato avrebbe intenzione di inviare gli atti all’Anac e alla Corte dei Conti per far valere le proprie ragioni e chiarire di chi siano le responsabilità del disservizio, grave, che è stato arrecato all’utenza.

Insomma siamo alle solite: il servizio non funziona e il privato punta l’indice col pubblico, il pubblico con il gestore elettrico…e la colpa non è di nessuno. Ora, anche se l’Amministrazione comunale ha chiesto scusa alla popolazione, l’ostacolo non è stato superato: sono le scuse ”alla molisana’, quelle cioè che non risolvono il problema, casomai lo spostano.

Resta poi un secondo problema, quello ‘lieve’ e riguarda la ‘burocratizzazione’ delle procedure, soprattutto sulla segnalazione di anomalie che prima, con la gestione privata erano piuttosto semplici: si andava nell’ufficio preposto, si segnalava il guasto e spesso in giornata l’operaio provvedeva a risolvere la questione, che era quasi sempre la sostituzione della lampada votiva. Adesso ci vuole la presentazione della domanda al protocollo comunale o l’invio della PEC, la verifica da parte del Comune, la segnalazione agli addetti e via discorrendo: insomma il proliferare degli adempimenti burocratici e il sopraggiungere di fastidi all’utenza perché, ad esempio, il protocollo del Comune ha un afflusso di persone decisamente maggiore e file più lunghe, rispetto all’ufficio del privato. La domanda. Poi, può essere presentata solo attraverso apposito modulo da scaricare dal sito; gli anziani dovranno chiedere aiuto ai parenti più giovani… e aspettare.

Speriamo che almeno questo secondo problema possa trovare rapida soluzione: ma come dire ‘1 su 2’ dalle nostre parti può essere troppo!

(ste.man.)