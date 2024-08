Campobasso/ Avviso pubblico per la costituzione dell’Assemblea della Consulta Cittadina dei servizi socio-sanitari

“Il Comune di Campobasso riconosce la sanità pubblica quale importante e insostituibile presidio per il benessere dei cittadini, dichiara la Sindaca, poiché essa è finalizzata alla salvaguardia della salute intesa come fondamentale diritto dell’individuo e bene primario della collettività, tutelata dall’art 32 della Carta Costituzionale”.



“In quest’ottica – spiega l’Assessore Marcheggiani, è stata pubblicata ieri la determinazione dirigenziale n. 2857 con cui viene approvato e pubblicato l’Avviso pubblico per la costituzione dell’Assemblea della Consulta Cittadina dei servizi socio-sanitari per la tutela della sanità pubblica in quanto decaduta per la scadenza della precedente Amministrazione”.



“La Consulta – continua Marcheggiani – rappresenta una sede di confronto, di elaborazione di idee, pareri, iniziative e progetti e, in generale, di promozione dei diritti che concorrono a garantire le migliori condizioni di vita dei cittadini.



La domanda redatta su apposito modello predisposto dal Settore competente, conclude l’Assessore, deve essere inviata a mezzo PEC all’indirizzo: comune.campobasso.protocollo@pec.it, nel termine di 45 giorni dalla pubblicazione dell’Avviso”.