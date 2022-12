Campobasso / Aveva tentato di dare fuoco alla ex-compagna, condannato a nove anni di reclusione

Nove anni di reclusione, per tentato omicidio e incendio doloso. Questa la pena che dovrà scontare il 39enne di Bojano che lo scorso 20 aprile aveva tentato di uccidere la sua ex compagna, una 42enne originaria della Lettonia.

La sentenza del Tribunale di Campobasso.

L’uomo dopo essersi presentato in casa della donna le aveva gettato addosso del liquido infiammabile brandendo un accendino e minacciandola di morte.

La donna in preda al panico, per sfuggire all’azione dell’uomo, si è gettata dal balcone precipitando in strada dove fu trovata dai carabinieri priva di sensi.

L’uomo si trova recluso nel carcere di Campobasso.