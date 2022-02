Campobasso/ Atti vandalici contro la statua di Fred Bongusto

E’ insopportabile dover sempre annotare notizie su danni per atti vandalici nel centro storico di Campobasso; una sorta di accanimento particolare sembra aver fatto presa su alcuni idioti che mal sopportano evidentemente la statua dedicata a Fred Bongusto e collocata sulla scalinata di via Chiarizia. L’opera, realizzata dallo scultore Caetaini e dalla Pontificia Fonderia Marinelli, già in passato aveva subito danni.

Questa volta è stata presa di mira la tastiera della chitarra che è stata spezzata dalla volgare furia di qualche balordo.

Speriamo che con un accurato servizio di sorveglianza si possano evitare atti del genere in futuro.