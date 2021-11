Campobasso: al via l’App “Ufficio Postale”, ti avvisa quando è arrivato il tuo turno

L’innovativo servizio è già disponibile per la sede di via Pietrunto

Poste Italiane comunica che, da oggi, l’app “Ufficio Postale” si è arricchita di una nuova funzionalità che consente di ottenere da remoto informazioni utili per recarsi allo sportello nel momento più opportuno. A Campobasso, in questa prima fase di sperimentazione, il servizio è stato introdotto per l’ufficio postale di via Pietrunto.

Il procedimento di prenotazione è semplice: dopo aver aperto l’app “Ufficio Postale”, individuato l’ufficio postale di riferimento e cliccato sul tasto “prenota ticket”, nella schermata successiva è possibile verificare il numero di clienti in attesa e scegliere se prenotare il turno per quel momento (tasto “mettiti in fila”) oppure per un momento successivo (tasto “prenota turno”). Verrà così generato automaticamente un numero di chiamata che comprende l’indicazione dei clienti in attesa in quel momento e dell’ultimo numero chiamato. Sarà la stessa app ad indicare al cliente, con una notifica, il momento in cui avvicinarsi ed entrare in ufficio postale, nel pieno rispetto delle norme sanitarie.

Poste Italiane ricorda che attraverso l’app “Ufficio Postale”, oltre a prenotare in pochi click il proprio turno allo sportello direttamente dal cellulare, senza la necessità di recarsi fisicamente in ufficio postale, è possibile spedire pacchi, lettere, raccomandate e telegrammi e pagare i bollettini accedendo con le credenziali di poste.it e utilizzando una carta Postepay, il conto corrente o una carta di credito Mastercard o Visa. Il servizio è abilitato in tutti i 6 uffici postali di Campobasso e in altri 11 della provincia.

Oltre all’app “Ufficio Postale”, è possibile acquisire il ticket elettronico anche sul sito poste.it, tramite le app “BancoPosta” e “PostePay”, oppure con Whatsapp, al numero 3715003715.