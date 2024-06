Campobasso/ Al lavoro la Commissione Provinciale Circoscrizionale, in giornata l’ufficialità dei dati

Pare, in questi ultimi giorni il condizionale è d’obbligo, che in giornata, si possa avere, finalmente, la risoluzione del dilemma ” voti “. La Commissione Provinciale Circoscrizionale da questa mattina è al lavoro in Comune.

Sono stati ultimati i conteggi della sezione 9 che mancava all’appello, ricordiamo sia per le elezioni europee che per le comunali, sono stati trascritti i dati e sono partite le operazioni di verifica dei verbali di tutte le sezioni. Poi si dovranno verificare i voti di lista e delle preferenze per i singoli candidati. Quindi una volta redatto il verbale surrogatorio con le correzioni, sarà trasmesso alla Prefettura, al Ministero dell’Interno, e sarà effettuata la correzione dei dati anche sul sito di Eligendo.

Ufficializzato il ballottaggio, e chiusa la questione voti, si dovrà procedere anche con l’attribuzione dei seggi. E sono state formulate due ipotesi:

le liste del centrodestra hanno superato la soglia del 50%, per cui andrebbe attribuito subito il premio di maggioranza con la distribuzione dei seggi che sarebbe di 20 per il centro destra , 12 tra centro sinistra e civico ( 8 e 4)

i seggi dovrebbero essere attribuiti in maniera proporzionale, per assicurare la governabilità ed evitare la cosiddetta “anatra zoppa”, assegnando il premio di maggioranza solo dopo l’esito del ballottaggio

La strada è ancora lunga, per l’elezione del primo cittadino di Campobasso e per la formazione del Consiglio. Continueremo a seguire ed informare i nostri lettori, su ciò che accade.