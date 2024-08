Campobasso/Aggredisce e deruba due ragazzi, arrestato minorenne

Nella giornata del 6 agosto, personale della Squadra Mobile della Questura di via Tiberio ha proceduto all’arresto di un minorenne del Capoluogo in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP presso il locale Tribunale per i minorenni di Campobasso, su richiesta della competente Procura della Repubblica.

La sera dello scorso 23 luglio, infatti, il giovane aveva aggredito con un manganello telescopico due ragazzi, anch’essi minorenni, mentre passeggiavano nel centro cittadino, facendosi consegnare il denaro che questi avevano con sé.

Le indagini dei poliziotti della Squadra Mobile hanno portato in poche ore all’identificazione del responsabile, un minore già noto agli investigatori, autore di altri numerosi analoghi episodi verificatisi nei mesi scorsi.

Gli Agenti hanno proceduto ad una perquisizione presso l’abitazione del ragazzo e sono riusciti a rinvenire l’arma utilizzata per commettere la rapina del 23 luglio.

Dopo il sequestro di quest’ultima, il giovane non ha esitato a minacciare le proprie vittime di vendicarsi per aver denunciato l’accaduto.

Per il minorenne si sono, pertanto, aperte le porte dell’Istituto di Pena minorile di Bari, dove è stato condotto da personale della Squadra Mobile.