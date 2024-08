Trivento/ I cinquant’anni di sacerdozio di don Antonio Mascia

Le celebrazioni per gli anni di sacerdozio hanno un significato particolare perché da sempre uniscono la comunità locale al festeggiato. Tra i preti più longevi in quanto a ‘curriculum’ sacerdotale, in Molise figura anche don Antonio Mascia, che ha raggiunto un traguardo straordinario: il 50° anniversario di sacerdozio. Una comunità in festa che si unisce ad un uomo di fede e compassione, la cui dedizione ha toccato innumerevoli vite.

Don Antonio non è solo un sacerdote, è un esempio vivente di amore e servizio. La sua gentilezza e la sua saggezza sono state una guida per tanti abitanti di Trivento e non solo. Ogni parola, ogni gesto, ogni sorriso ha lasciato un segno indelebile tra la gente.

Don Antonio ha portato la sua missione oltre i confini della comunità locale, fino in Africa, dove ha dedicato anni al servizio dei più bisognosi. La sua opera missionaria ha portato speranza, istruzione e conforto a tante persone, dimostrando che l’amore di Dio non conosce barriere. In questi cinquant’anni, ha mostrato cosa vuol dire essere un vero pastore, un amico e un faro di luce per tutti.

I cittadini ora lo ringraziano per il suo instancabile servizio e per essere una fonte di ispirazione per tutti e gli augurano ancora molti anni di salute e felicità. Queste ed altre parole di ringraziamento a don Antonio Mascia sono state rivolte anche da Antonio Sinibaldi e famiglia.