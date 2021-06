Un incidente si è verificato nella tarda serata di ieri tra una moto da cross e un’auto nel centro di Bojano. Ferito io centauro, un 30enne del posto trasportato in codice rosso presso il Cardarelli di Campobasso. Ferita in modo lieve anche la conducente dell’utilitaria. Sul posto, oltre ai soccorsi anche i carabinieri per i rilievi del caso.