Bojano/ I sindacati dei pensionati lamentano disinteresse dell’Amministrazione comunale

Le OO.SS. dei pensionati CGIL, CISL e UIL territoriali del Molise devono, con rammarico, constatare come il Sindaco e l’Amministrazione Comunale di Bojano continuino a dimostrare disinteresse per le relazioni sindacali normali, degne di un sistema relazionale democratico e costruttivo. Le sollecitazioni più volte inoltrate sono state disattese e il confronto con il Sindacato di fatto ignorato.



E’ inaccettabile che a oltre un mese dall’acquisizione via PEC delle richieste non sia stato convocato un incontro in sede istituzionale per illustrare e condividere i bisogni urgenti dei cittadini e delle cittadine anziani/e e fragili. “Per queste ragioni denunciamo la mancata attenzione dell’Amministrazione Comunale di Bojano e insistiamo nel chiedere urgentemente la convocazione e l’apertura di un

tavolo sulle proposte sindacali, che sono il frutto di ripetuti incontri con la popolazione anziana e fragile con la quale è stata condivisa e concordata la predisposizione della piattaforma rivendicativa territoriale.



Ciò nonostante – continuano le OO.SS. dei pensionati – noi continuiamo ad ostinarci a voler considerare l’Amministrazione Bojanese un punto di riferimento positivo per tutti, aperta al dialogo e alla condivisione.



p. lo SPI TERRITORIALE MOLISE, la Seg.Gen. Lega SPI CGIL Medio Molise Grazia Minotta

p. la FNP CISL Abruzzo Molise, il Coordinatore FNP SST Molise Riccardo Mascolo

p. la UILP Molise, il Coordinatore della Lega UILP Campobasso Gaetano Barbagallo