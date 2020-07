Nel pomeriggio di oggi lungo la SS 647, in territorio di Bojano, un’auto una Fiat Tipo,ha investito una moto . I due centauri a bordo della moto, moglie e marito, sono stati soccorsi e ricoverati in ospedale, pare in gravi condizioni. Sul posto 118, Carabinieri della Compagnia di Bojano e personale Anas. Da prime ricostruzioni pare che l’auto immettendosi sulla Bifernina da una strada laterale abbia travolto la moto, l’uomo alla guida non ha riportato ferite.