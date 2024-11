Avviso Pubblico “Allestimento spazi non convenzionali per attività motoria e sportiva nelle scuole” : i beneficiari

E’ stato pubblicato l’elenco dei beneficiari dell’intervento “Allestimento spazi non

convenzionali per attività motoria e sportiva nelle scuole”, progetto promosso dal Ministro per lo Sport e i

Giovani, per il tramite del Dipartimento per lo Sport e da Sport e Salute, in collaborazione con il Ministero

dell’Istruzione e del Merito.

Saranno 76 i plessi scolastici in tutta Italia che vedranno i loro “spazi non convenzionali”

attrezzati per l’attività motoria e sportiva nelle scuole e tra quelli individuati ci sono anche Agnone,

Montefalcone nel Sannio, Monteroduni e Roccavivara.

L’intervento, che sarà realizzato da Sport e Salute, permetterà di trasformare gli spazi non convenzionali

come aule e cortili delle scuole senza palestra, in luoghi attrezzati per l’attività motoria, fisica e sportiva

attraverso la posa in opera di pavimento base con segnatura multisport, l’installazione di porte e reti

multifunzionali, la messa in sicurezza degli spazi e la dotazione di attrezzature per l’attività motoria e multi-

sportiva.

All’avviso pubblico, rivolto alle scuole senza palestra scolastica interna o che presentavano inagibilità di

eventuali palestre scolastiche con disponibilità di uno spazio idoneo all’allestimento con una superficie

minima di 50 mq, hanno risposto oltre 1000 istituti, attestando la forte necessità e l’interesse del mondo

scolastico a dotarsi di spazi adeguati a svolgere l’attività fisica e motoria in sicurezza.

In considerazione delle risorse disponibili pari a 2,2 milioni di euro, saranno 76 le scuole destinatarie

dell’intervento, che si andranno ad aggiungere alle 10 (di cui 3 in Molise – Baranello, Miranda e San

Giacomo degli Schiavoni) interessate dagli interventi attuati in fase pilota. Si tratterà di 74 istituti statali e di

2 paritari, di cui 48 scuole primarie e di 28 scuole secondarie di primo grado. Gli interventi riguarderanno 57

spazi indoor e 19 spazi outdoor.

Gli spazi che saranno allestiti potranno essere messi a disposizione delle comunità locali anche in orario

extra-scolastico, attraverso accordi con le Società sportive e le Associazioni sportive dilettantistiche operanti

sul territorio.