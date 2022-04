Automobile Club Molise : convocata l’Assemblea Ordinaria dei Soci

Ai sensi dell’art. 48 dello Statuto dell’Ente è convocata l’Assemblea Ordinaria dei Soci dell’Automobile Club Molise nella sede sociale dell’Ente in Via Cavour, 14 – 86100 Campobasso, per il giorno 27 aprile 2022 alle ore 10,00, in prima convocazione e, qualora non si raggiunga il numero legale, pari alla metà più uno dei Soci, per il giorno 28 aprile 2022 alle ore 10,30 nel medesimo luogo, in seconda convocazione, con il seguente ORDINE DEL GIORNO:

1) Approvazione Bilancio d’esercizio anno 2021 e delibere conseguenti.

Potranno partecipare all’Assemblea i Soci che risultano tali alla data odierna e mantengano la qualità di socio anche alla data di svolgimento dell’Assemblea stessa.



Il Presidente

Dott. Luigi Di Marzo