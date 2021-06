Arpa Molise/’assemblea sindacale con sit-in di protesta di tutto il personale dipendente

In prosecuzione delle iniziative di mobilitazione del 1 giugno u.s. per la situazione dell’Arpa Molise, le scriventi Organizzazioni Sindacali indicono un’assemblea sindacale con sit-in di protesta di tutto il personale dipendente dell’ARPA MOLISE presso il piazzale antistante la sede del Dipartimento Provinciale sito in C.da Selvapiana a Campobasso, il giorno martedì 6 luglio, dalle ore 13,00 alle ore 14,00.

All’evento saranno presenti, oltre ai referenti di queste Federazioni, una rappresentanza dei lavoratori (max 15/20 unità), con bandiere e striscioni.

L’iniziativa sarà svolta nel pieno rispetto delle disposizioni anti-covid19.

FP CGIL CISL FP UIL FPL FIAL