Armi e Cocaina, ancora blitz e perquisizioni dei Carabinieri. Due giovani denunciati e diverse perquisizioni effettuate

Prosegue incessante l’attività antidroga dei Carabinieri della Compagnia di Bojano, che chiaramente non vede soluzione di continuità neanche durante le festività natalizie.

Una “gazzella” dell’Aliquota Radiomobile, infatti, nella diuturna attività di controllo del territorio e monitoraggio degli ormai noti luoghi di incontro tra giovani ed a volte giovanissimi, ha notato due giovani, che a bordo di autovettura di grossa cilindrata, accortisi della pattuglia, con manovra repentina tentavano di far perdere le proprie tracce percorrendo arterie

secondarie del comune di Bojano.



Una volta raggiunti e fermati, l’atteggiamento palesato era quello tipico di nervosismo, tant’è che il passeggero getta un involucro sotto al veicolo e prova una fuga a piedi, tentativo reso vano dalla prontezza e professionalità degli operanti che bloccavano il giovane bojanese e recuperavano poi l’involucro contenente sostanza stupefacente del tipo “cocaina” dal peso

complessivo di gr. 11,00, verosimilmente destinata alla piazza del centro

matesino per “festeggiare” il Natale.



Nel centro abitato di Cercemaggiore, invece, una pattuglia della locale Stazione Carabinieri, in una mattinata prenatalizia, nota del trambusto e due giovani del posto che discutono animatamente “vis a vis”. L’immediato e pronto intervento dei militari consente di separare i due ed evitare che passassero alle vie di fatto.



La perquisizione personale consente di rinvenire, nella disponibilità di uno dei contendenti, una pistola a salve, prima di tappo rosso e del tutto simile per fattezze e consistenza a quelle in uso alle FF.PP.. Inoltre negli indumenti occultava alcune cartucce, motivo per il quale l’attività perquisitiva veniva estesa all’autovettura a lui in uso, rinvenendo nel cruscotto un involucro in cellophane contenente “cocaina” pura per un peso complessivo di gr. 14,00 ed un bilancino di precisione. Nell’abitazione del giovane, sita poco distante dal luogo della contesa, i Carabinieri recuperavano del materiale per il confezionamento in dosi dello stupefacente ed alcune

cartucce a pallini da caccia, delle quali non era in grado di giustificare il possesso stante l’assenza di titoli autorizzativi alla detenzione di armi e munizioni.



Nel corso del weekend natalizio, nella fitta rete di controlli stradali messi in atto dalle pattuglie dislocate sul territorio della Compagnia di Bojano, sono finiti diversi giovani, per 8 dei quali sono state effettuate perquisizione e quattro segnalati all’Autorità Prefettizia poiché trovati in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti.



Il Comando di Via Croce, in tema di sostanze stupefacenti e coinvolgimento di giovani, sottolinea ancora una volta come la guardia non sarà mai abbassata e controlli analoghi saranno garantiti con frequenza quotidiana, anche alla luce delle numerose segnalazioni, che finalmente giungono circa situazioni di illegalità e luoghi di aggregazione divenuti difficili, cui la pervicacia e la professionalità dei militari cercheranno di fare luce e porre argine a comportamenti pericolosi per i giovanissimi quanto per l’intera società.