Area Terminal/Sopraelevata impalcatura, e ora?

Questa mattina gli autobus extraurbani e le navette del Terminal hanno fatto di nuovo capolinea al Terminal. Anche oggi la sorpresa dei pendolari: è stata sopraelevata la struttura in ferro, e ora? Per quanto tempo resterà così inutilizzabile? ” Anche perchè questa settimana di caos e disagi, dovrà pur essere servita a qualcosa, o no?”, così uno dei pendolari all’arrivo al Terminal bus questa mattina.

In effetti, e documento sempre con foto e in prima persona, l’impalcatura tra i due piloni è stata sopraelevata, ma manca tutto il resto. Collegamento dal primo tunnel, rete protettiva, rivestimento e collaudo. Quanto altro tempo per poter “usufruire” di questa ennesima opera? (Mdl)