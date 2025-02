Arcidiocesi di Campobasso – Bojano: celebrazione della prima Consacrazione Episcopale di S. E. Mons. Biagio Colaianni

L’Arcidiocesi di Campobasso – Bojano è lieta di invitare tutti i fedeli alla Celebrazione Eucaristica

in occasione del 1° anniversario della Consacrazione Episcopale di S. E. Mons. Biagio Colaianni,

nostro Arcivescovo.

Un anno di grazia, di crescita spirituale e di guida, durante il quale il nostro Pastore, affrontando con

impegno e speranza le sfide quotidiane, ha accompagnato con amore e dedizione la comunità

diocesana. La sua saggezza, la sua disponibilità e il suo esempio di fede e dedizione al bene comune

hanno arricchito il nostro cammino pastorale.

La Celebrazione si terrà il 10 febbraio 2025, alle ore 18.30, presso la Cattedrale SS.ma Trinità di

Campobasso.

Sarà un momento di ringraziamento al Signore per il dono della sua Consacrazione Episcopale e di

preghiera per il nostro Arcivescovo, affinché possa continuare a guidarci con spirito di generosa

attenzione a produrre frutti di speranza e carità nel nostro cammino di fede.

Invitiamo tutti i sacerdoti, diaconi, religiosi, religiose e fedeli laici a partecipare a questa solenne

occasione di comunione ecclesiale, per rinnovare insieme la nostra fraternità e chiedere al Signore di

benedire il nostro Pastore e tutta la Diocesi.